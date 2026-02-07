Giornale di Sicilia: “Palermo-Empoli, le probabili formazioni”

Il Palermo si prepara alla sfida contro l’Empoli con l’obiettivo di dare continuità al momento positivo e sfruttare un turno favorevole anche in chiave classifica. Al “Renzo Barbera”, calcio d’inizio alle 17.15, Inzaghi dovrebbe confermare l’assetto che ha garantito equilibrio e risultati nelle ultime settimane, come riportato dal Giornale di Sicilia.

Davanti a Joronen, la linea difensiva sarà composta da Peda, Bani e Ceccaroni, con Pierozzi e Augello sugli esterni a tutta fascia. In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, chiamati a garantire qualità e copertura. Sulla trequarti, complice la squalifica di Palumbo, toccherà a Gyasi e Le Douaron agire alle spalle di Pohjanpalo, riferimento offensivo del 3-4-2-1 rosanero. Una scelta nel segno della continuità, sottolinea ancora il Giornale di Sicilia.

Sul fronte Empoli, Dionisi risponde con il 3-4-1-2. Fulignati sarà il portiere, protetto da Obaretin, Guarino e Lovato. Sulle corsie laterali agiranno Elia e Candela, mentre in mezzo al campo Yepes e Degli Innocenti avranno il compito di dare equilibrio. Sulla trequarti spazio a Ilie, a supporto della coppia offensiva composta da Shpendi e Nasti. Una formazione solida, pensata per colpire anche in trasferta, come evidenziato dal Giornale di Sicilia.

Il match rappresenta un passaggio chiave per entrambe: il Palermo vuole restare agganciato al treno promozione, l’Empoli cerca punti preziosi per consolidare la propria posizione. In un Barbera pronto a spingere, i dettagli potrebbero fare la differenza, conclude il Giornale di Sicilia.

Probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

EMPOLI (3-4-1-2)

Fulignati; Obaretin, Guarino, Lovato; Elia, Yepes, Degli Innocenti, Candela; Ilie; Shpendi, Nasti.

Allenatore: Dionisi.