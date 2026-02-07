Gazzetta dello Sport: “Palermo-Empoli, le probabili formazioni: Inzaghi con Gyasi e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo”

Febbraio 7, 2026
Tutto pronto al “Renzo Barbera” per Palermo-Empoli, sfida in programma oggi alle 17.15 e valida per la 23ª giornata di Serie B. Inzaghi va verso la conferma del 3-4-2-1, puntando sulla continuità e sull’assetto che ha garantito solidità e risultati nelle ultime settimane, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Davanti a Joronen, la difesa rosanero dovrebbe essere composta da Peda, Bani e Ceccaroni, con Pierozzi e Augello sulle corsie esterne. In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti agiranno Gyasi e Le Douaron, chiamati a supportare Pohjanpalo, riferimento offensivo del Palermo. Fuori Palumbo, squalificato, con Inzaghi che potrà contare su diverse soluzioni a gara in corso, sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport.

L’Empoli di Dionisi risponde con il 3-5-2. Fulignati sarà tra i pali, protetto da Obaretin, Guarino e Lovato. In mezzo al campo Ghion, Ilie e Ignacchiti garantiranno equilibrio, con Elia e Candela sugli esterni. In avanti spazio alla coppia Nasti-Fila, chiamata a mettere in difficoltà la retroguardia rosanero. Una formazione pensata per essere compatta e verticale, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport.

Il match rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre: il Palermo vuole restare agganciato al treno promozione sfruttando il fattore Barbera, l’Empoli cerca punti pesanti in trasferta. In una giornata che può incidere sulla classifica, i dettagli faranno la differenza, conclude la Gazzetta dello Sport.

Probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

EMPOLI (3-5-2)
Fulignati; Obaretin, Guarino, Lovato; Elia, Ghion, Ilie, Ignacchiti, Candela; Nasti, Fila.
Allenatore: Dionisi.

Info match
Stadio: Renzo Barbera
Orario: 17.15
Arbitro: Tremolada
TV: DAZN

