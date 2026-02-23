Giornale di Sicilia: “Palermo, effetto Inzaghi: 14 risultati utili e sogno A a -3”

Se è vero che i bilanci si tirano a fine stagione, quanto mostrato finora dal Palermo apre scenari diversi rispetto al recente passato. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’“Inzaghi-mania” cresce di settimana in settimana: record, mentalità battagliera e solidità sono il marchio di fabbrica di una squadra che non smette di crederci.

Barbera, l’ottava meraviglia

Contro il Südtirol, unica squadra imbattuta nel 2026 insieme ai rosanero, c’erano timori legittimi. Per 35 minuti la sfida è stata equilibrata, poi il Palermo ha preso il controllo, dimostrando ancora una volta la cura dei dettagli di Inzaghi. Gestione delle energie, equilibrio tra i reparti e lettura perfetta dei momenti della gara.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’ottava vittoria consecutiva al Barbera rappresenta un primato storico: mai, in 125 anni, il Palermo aveva infilato una striscia simile. Nemmeno nelle stagioni di Serie A 2009/10 e 2010/11, quando si era fermato a sette successi di fila. Un record centrato nell’anno dell’anniversario che rende l’impresa ancora più significativa.

In 26 giornate Inzaghi ha raccolto 51 punti: più di Corini nell’intero 2022/23 (49), a un passo dal totale di Dionisi nel 2024/25 (52) e a cinque lunghezze dalla coppia Corini-Mignani del 2023/24 (56). Numeri che certificano un salto di qualità evidente.

Un bunker (quasi) invalicabile

La solidità difensiva è uno dei pilastri. Con il Südtirol è arrivato il 13° clean sheet su 26 partite: il 50% di gare senza subire gol, percentuale più alta della Serie B. Un dato che, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, stride con le stagioni precedenti: 8 clean sheet nel 2022/23, 10 nel 2023/24, 11 nel 2024/25.

Bani guida il reparto, Ceccaroni unisce copertura e spinta offensiva, Peda cresce con continuità, mentre Magnani e Bereszynski garantiscono esperienza. Dietro, Joronen si conferma decisivo: l’ultimo a sbatterci contro è stato Casiraghi nei primi minuti della gara di sabato.

Determinazione e risultati

La striscia utile è salita a 14 gare (9 vittorie e 5 pareggi). Anche nei momenti di difficoltà il Palermo trova risorse per reagire. È successo con l’Empoli per l’1-1, con la Sampdoria per il 3-2, con Entella e Südtirol per il 2-0. Colpire nel momento migliore dell’avversario è diventata una specialità.

Emblematico anche l’atteggiamento a risultato acquisito: nelle ultime due partite i rosanero hanno continuato ad attaccare nonostante il triplo vantaggio, trovando una quarta rete poi annullata in entrambe le occasioni. È questa mentalità, lontana anni luce dalle fragilità viste in passato, ad alimentare l’entusiasmo della piazza.

La promozione diretta è distante tre punti. Il sogno non è più un’utopia. E come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’effetto Inzaghi oggi rappresenta l’arma in più nella corsa alla Serie A.