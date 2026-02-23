Giornale di Sicilia: “Ceccaroni, il Südtirol nel destino. Gol da fantasista e record eguagliato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (77)

C’è chi vede il Südtirol e si accende. Pietro Ceccaroni, ancora una volta, ha trasformato la sfida contro gli altoatesini in un affare personale. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il numero 32 rosanero sembra avere i biancorossi nel destino: ogni incrocio si traduce in gol.

Sabato, contro la squadra di Castori, Ceccaroni ha firmato il definitivo 3-0 con una giocata da attaccante puro. Inserimento perfetto in area, stop di petto sul millimetrico assist di Ranocchia e pallonetto morbido di destro – il piede debole – a scavalcare Adamonis. Una conclusione raffinata, più da fantasista che da difensore, come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Il centrale rosanero, fresco papà della piccola Allegra, è alla terza rete stagionale dopo quelle contro Mantova e Sampdoria. Quella contro il Südtirol rappresenta la prima gioia casalinga contro la sua “vittima preferita”: tre gol in sette partite contro gli altoatesini. E ancora sotto la curva Sud, dove aveva già lasciato il segno con uno splendido sinistro all’incrocio.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la crescita di Ceccaroni è stata costante. Interpreta il ruolo in chiave moderna, sganciandosi con continuità dalla linea difensiva per creare superiorità e attaccare la profondità. Un’arma preziosa nella catena di sinistra, diventata uno dei punti di forza del Palermo.

Con la rete di sabato, Ceccaroni ha inoltre eguagliato il proprio record personale di gol in una singola stagione: tre, come accadde con il Venezia in Serie B nel 2020/21. Un precedente che fa sorridere i tifosi rosanero, visto che quell’anno i lagunari conquistarono la promozione in Serie A attraverso i play-off. Un dettaglio che, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, alimenta sogni e ambizioni in casa Palermo.

