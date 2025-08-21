Palermo, ecco Joronen. La scheda di presentazione

Il Palermo pesca in casa Venezia per aggiungere il tassello che mancava tra i pali. I rosanero, attraverso i propri canali ufficiali, hanno annunciato l’acquisto dell’estremo difensore Jesse Joronen. Il portiere finlandese ha firmato un contratto annuale con opzione per un’altra stagione in caso di promozione in Serie A e arriva a Palermo per contendersi il posto con Francesco Bardi, anch’egli arrivato in questa sessione di calciomercato. Dopo essere stata una questione aperta per tutta l’estate, la società rosanero completa così il reparto portieri, completamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione. Lo fa con un giocatore di grande esperienza, che vanta presenze sia in Serie B che in Serie A e che si è dimostrato una garanzia per il campionato cadetto. Conosciamo meglio il nuovo acquisto del Palermo.

LE TAPPE DELLA CARRIERA

Joronen cresce nelle giovanili del Fulham, con cui debutta in prima squadra nella stagione 2014/15 collezionando 4 presenze in Championship. Dopo due brevi prestiti in League Two, con Stevenage e Accrington, nella stagione 2016/17 torna al Fulham. Tuttavia trova poco spazio, chiudendo l’anno con appena 10 presenze. I Cottagers decidono così di non rinnovargli il contratto e nell’estate 2017 il portiere approda a parametro zero all’AC Horsens. In Danimarca si mette subito in mostra, giocando 28 partite e attirando le attenzioni del Copenaghen, che lo acquista l’anno successivo per 875mila euro. Con i biancoblù disputa 31 gare di campionato e colleziona anche le prime presenze in Europa League.

Nell’estate 2019 Joronen sbarca in Italia: il Brescia lo acquista per 5 milioni di euro. Con le rondinelle gioca tre stagioni, una in Serie A (29 presenze) e due in Serie B, totalizzando complessivamente 76 partite. Nel 2022 si trasferisce al Venezia, con cui disputa subito una buona stagione. Nel 2023/24 è protagonista della promozione in Serie A dei lagunari, ma nell’annata successiva trova poco spazio in massima serie, chiudendo con appena 8 presenze. In tre stagioni con il club veneto mette insieme 79 presenze complessive. A livello internazionale vanta inoltre 3 apparizioni con la nazionale finlandese.

IL SOSTITUTO DI GOMIS

Dopo il grave infortunio occorso ad Alfred Gomis nell’amichevole contro il Manchester City, il Palermo si è subito mosso per trovare un sostituto all’altezza, in grado di non far rimpiangere il portiere francese costretto a un lungo stop. Adesso il rinforzo è arrivato: Joronen approda nella rosa di Filippo Inzaghi con i migliori presupposti per far bene. Ritrova inoltre un grande amico, Joel Pohjanpalo, suo connazionale e compagno ai tempi del Venezia.

La titolarità, però, non sarà né semplice né scontata: Joronen dovrà contendersela con Francesco Bardi, portiere di grande esperienza. Si prospetta un vero e proprio testa a testa tra i due per tutta la stagione, con Inzaghi chiamato a scegliere di volta in volta chi schierare tra i pali. Un sano dualismo che potrà giovare al Palermo, consapevole di poter contare su due portieri affidabili, entrambi motivati a spingersi oltre per conquistarsi il posto da titolare.