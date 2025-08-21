Questo è MEGLIO DI KONE: “Marottata” di fine estate | L’Inter ha il suo centrocampista

Marotta è pronto a portare a termine un colpo che genererebbe scalpore. Trattativa last minute e giocatore in nerazzurro.

L’Inter sta iniziando un vero e proprio ciclo dopo l’era Simone Inzaghi. Il club punta a ringiovanire la rosa e muoversi con decisione sul mercato, preparandosi a una finestra estiva mirata. La priorità tecnica è mettere a fuoco le zone nevralgiche del campo: centrocampo, difesa e fascia offensiva.

Diversi rinforzi sono già arrivati. Tra questi Petar Sučić dalla Dinamo Zagabria sbarcato a Milano a inizio giugno, insieme al brasiliano Luis Henrique. Due giocatori esperti ma allo stesso tempo di prospettiva che potranno dare quel plus all’Inter nella zona centrale del terreno di gioco. E’ arrivato inoltre l’attaccante Ange-Yoan Bonny dal Parma, per portare nuova freschezza in attacco.

Sul fronte delle partenze, il mercato vede Marko Arnautović salutare a fine contratto. Sono stati ceduti a titolo definitivo Tajon Buchanan e Nicola Zalewski (prima riscattato e poi ceduto all’Atalanta), e si sono concretizzate le operazioni per altri calciatori come Satriano, Stanković e Salcedo.

Dal punto di vista finanziario, l’Inter ha investito circa 70 milioni di euro tra cartellini e riscatti. Stando ai dati di transfermarkt il saldo finale si attesta intorno a un deficit di 28 milioni, segno di una valutazione attenta da parte della dirigenza che ha cercato di non sforare eccessivamente con il budget.

La Roma stuzzica l’appetito dei nerazzurri

Nel frattempo si prospetta un lavoro continuo tra conferme, sfoltimento e potenziali nuovi innesti. Chivu, dato il via al progetto, privilegia l’integrazione dei giovani: Esposito, Bonny e altri promettenti talenti interni diventano risorse centrali per l’immediato futuro del club. Come fatto a Parma, Chivu, vuole responsabilizzare i giovani.

La ciliegina sulla torta per Marotta sarebbe stato l’arrivo di Koné della Roma che, però, appare alquanto complicato. Questo non ha fermato il dirigente nerazzurro che avrebbe individuato un “nuovo Koné” e sarebbe disposto a portarlo immediatamente in nerazzurro, non percorrendo più la via che porta a Roma.

Il piano di Marotta

L’Inter, in particolare, ha messo il centrocampo al centro delle proprie strategie di mercato e continua a muoversi su più fronti. L’obiettivo principale resta Manu Koné della Roma, considerato il profilo ideale per dinamismo e qualità, ma la trattativa è complessa per via dei vincoli imposti dal fair play Uefa ai giallorossi.

Intanto Marotta e Ausilio non si fermano e valutano piste alternative, con due giovani profili già nel mirino: Mahamadou Doumbia dell’Anversa e Djaoui Cissé del Rennes. Cissé, in particolare, è visto come una sorta di Koné e si è già imposto all’Europeo Under 21 con tre reti. Il Rennes lo ha blindato fino al 2029 e lo valuta oltre 30 milioni.