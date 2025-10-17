Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa da reinventare contro il Modena”

La partita più importante senza il leader difensivo. Il Giornale di Sicilia, a firma di Salvatore Orifici, racconta come il Palermo si prepari alla sfida contro la capolista Modena con la consapevolezza di dover fare a meno di Bani, uscito anzitempo contro lo Spezia per un’elongazione al flessore che lo terrà fuori per alcune settimane.

Contro i liguri, nel ruolo di centrale difensivo, aveva brillato Patryk Peda, protagonista di una prestazione perfetta che gli vale la candidatura per una maglia da titolare anche contro i “canarini”. Come sottolinea Il Giornale di Sicilia, il polacco è stato tra i migliori in campo e ha dimostrato grande solidità nel limitare gli attaccanti avversari.

A sinistra tornerà Ceccaroni, assente nell’ultima gara per squalifica, mentre resta da sciogliere il dubbio sul braccetto di destra. Inzaghi, come riporta ancora Il Giornale di Sicilia, ha alternato diversi giocatori in quella posizione senza individuare un titolare fisso. In leggero vantaggio sembra esserci Pierozzi, jolly rosanero capace di garantire equilibrio e spinta anche come esterno di centrocampo.

Tuttavia, il tecnico dovrà valutare anche le condizioni di Diakité e Bereszynski, pienamente recuperato e pronto a offrire un contributo prezioso. Secondo quanto riferisce Il Giornale di Sicilia, Inzaghi ha le idee chiare su due elementi del terzetto difensivo, ma la terza maglia resta oggetto di valutazione: continuare su Pierozzi o dare fiducia a Diakité? Ancora pochi giorni di allenamento e riflessioni per arrivare pronti alla sfida di domenica contro il Modena.