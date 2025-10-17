Ceccaroni: «Palermo-Modena si gioca con serenità e fame, ma senza pressioni»

Affrontarla senza pressione, dimenticando che di fronte ci sono la prima e la seconda in classifica. Pietro Ceccaroni traccia la rotta per Palermo-Modena, una sfida che, come riporta Il Giornale di Sicilia, vale molto in termini di significato e prospettiva nella corsa al vertice della Serie B, anche se il campionato è solo all’ottava giornata.

Il difensore rosanero, al rientro dopo la squalifica scontata contro lo Spezia, ha parlato ai microfoni di Rgs, spiegando il giusto approccio alla partita: «È una gara importante, ma siamo solo all’inizio. Dovremo affrontarla con lo spirito giusto, davanti a un Barbera pieno. È una partita che vale tre punti come le altre e il nostro obiettivo è portare a casa il risultato». Come sottolineato da Il Giornale di Sicilia, il centrale toscano invita a non adagiarsi sull’attuale posizione in classifica: «L’alta classifica dà entusiasmo, ma serve restare concentrati e continuare a lavorare bene».

Per Ceccaroni, ogni elemento della rosa potrà essere decisivo: «Abbiamo dimostrato che questa squadra, come dice spesso Inzaghi, è composta da venti titolari. Chi verrà scelto darà battaglia. Se posso dare una mano con la mia esperienza lo farò volentieri, ma i miei compagni sono all’altezza per una grande partita». L’ex Venezia, intervistato dal Giornale di Sicilia, ha voluto spendere parole di elogio anche per chi non sarà della sfida: «Bani è un giocatore straordinario, ha dato tanto dentro e fuori dal campo. Chi lo sostituirà darà il massimo, abbiamo diverse soluzioni dietro».

L’attenzione si sposta poi sugli avversari, protagonisti di un sorprendente inizio di stagione. «Il Modena – ricorda Ceccaroni nell’intervista pubblicata dal Giornale di Sicilia – ha fatto un mercato importante, con giocatori esperti e solidi. Dovremo fare la nostra miglior prestazione per conquistare il risultato».

Infine, un passaggio sugli ex rosanero Palumbo e Di Mariano: «Di Mariano è un grande amico, gli voglio bene e sta dimostrando tutto il suo valore. Palumbo è un profilo fuori categoria e spero viva serenamente questa settimana». Il numero 32 del Palermo ha concluso elogiando Inzaghi e il compagno Augello: «Con Augello mi trovo benissimo, abbiamo un’intesa naturale. Il mister trasmette entusiasmo e ci spinge sempre a dare di più».