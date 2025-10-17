Palermo, nuovo boom sui social. E quanto piace la maglia home

Il Giornale di Sicilia, in un articolo firmato da Massimiliano Radicini, racconta la crescita esponenziale del Palermo dentro e fuori dal campo, sottolineando come il club rosanero si stia affermando come una delle realtà più seguite e dinamiche del calcio italiano.

Tra luglio e settembre 2025, i canali ufficiali del club hanno totalizzato oltre 186 milioni di visualizzazioni, con una media mensile superiore ai 60 milioni. La community digitale ha superato quota 830 mila follower, un aumento considerevole rispetto ai 737 mila della stagione precedente, quando le visualizzazioni mensili si attestavano intorno ai 30 milioni.

Come sottolinea Il Giornale di Sicilia, un ruolo chiave in questa crescita lo ha avuto l’Anglo-Palermitan Trophy contro il Manchester City: un evento mediatico che ha dato enorme visibilità alla squadra, in Italia e all’estero. Dall’annuncio dell’amichevole fino alla gara, i contenuti collegati hanno raggiunto 80 milioni di visualizzazioni e 60 milioni di persone, anche grazie ai contributi di tifosi, creator e community, che hanno prodotto oltre 300 contenuti.

Questo exploit ha permesso al Palermo, riporta ancora Il Giornale di Sicilia, di collocarsi tra le prime sei società italiane per visualizzazioni digitali nei mesi di giugno e luglio, dietro soltanto a Milan, Inter, Juventus, Napoli e Roma, e davanti a club come Fiorentina, Atalanta e Lazio.

La crescita non si limita all’ambito comunicativo. Come evidenziato da Il Giornale di Sicilia, anche il settore retail mostra numeri record: le vendite delle maglie hanno già raggiunto il 75% del totale dell’intera stagione passata, con un incremento del 60% rispetto al 2024/25. La nuova maglia “home”, in soli tre mesi, ha superato i dati complessivi della scorsa annata, diventando la più venduta nella storia recente del club.

Il successo è alimentato anche dal nuovo store all’aeroporto, dal rinnovato e-commerce e dalla valorizzazione dello store dello stadio Barbera, divenuto una vera attrazione turistica grazie a museo, eventi e attività speciali.

Tra le maglie più richieste, spicca la sfida tutta rosanero tra Brunori e Pohjanpalo, simboli di una squadra che unisce ambizione e appartenenza. Il Palermo, conclude Il Giornale di Sicilia, si conferma così un modello di crescita moderna, capace di fondere tradizione, innovazione e identità.