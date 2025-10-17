Palermo, domenica di fuoco: mezza maratona e pienone al Barbera, città a rischio caos

Domenica sarà una giornata ad alta intensità per Palermo. Come riporta Il Giornale di Sicilia, si svolgerà la dodicesima edizione della Palermo International Half Marathon, mentre nel pomeriggio, alle 15, è in programma la sfida di Serie B tra Palermo e Modena al “Renzo Barbera”. Due eventi che, nello stesso giorno, rischiano di paralizzare il traffico cittadino.

L’attenzione è massima soprattutto per la gestione della viabilità, come spiega il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello al Giornale di Sicilia: «Abbiamo predisposto un piano straordinario per presidiare entrambe le manifestazioni». Già dalle 9 di sabato scatteranno i divieti di sosta e circolazione in viale Regina Elena (tra via Glauco e via Anadiomene), via Glauco e via Anadiomene, zone interessate dai preparativi della mezza maratona.

Il percorso della corsa, organizzata da Asd Agex, partirà da Mondello, attraverserà il Parco della Favorita, la Statua e via Libertà fino a piazza Castelnuovo. L’evento inizierà alle 9.30 e prevede anche una gara da 10 chilometri e la “Walkthon”, una camminata ludico-motoria. Secondo quanto riporta Il Giornale di Sicilia, sono attesi 1.500 atleti provenienti da 44 Paesi, di cui 800 stranieri e 200 da altre regioni italiane.

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà al “Renzo Barbera”, dove si prevede un afflusso di circa 30 mila tifosi per Palermo-Modena, sfida al vertice del campionato cadetto. La vicinanza temporale tra la fine della maratona e l’arrivo dei tifosi allo stadio ha sollevato timori di ingorghi e blocchi del traffico, ma Colucciello ha assicurato al Giornale di Sicilia la piena operatività della municipale: «Domenica saremo tutti in strada dalle 7 del mattino. Abbiamo organizzato percorsi alternativi e garantiremo la fluidità del traffico. Nessuna protesta, tutti gli agenti hanno dato disponibilità dopo gli eventi che hanno coinvolto la città negli ultimi giorni».

La polizia municipale, conclude Colucciello, lavorerà in coordinamento con la Questura e i volontari, con l’obiettivo di evitare la paralisi della città: «Abbiamo previsto ogni dettaglio per gestire la giornata. Dopo il servizio, chi sarà impegnato potrà recuperare i giorni di riposo».