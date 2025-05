Palermo, Desplanches convocato per l’Europeo Under 21

Il Palermo sorride per la chiamata di Sebastiano Desplanches nella Nazionale Under 21. Il giovane portiere rosanero è tra i 26 convocati del CT Carmine Nunziata per il raduno di preparazione all’Europeo di categoria, in programma a Cesenatico dal 27 al 31 maggio.

Il raduno ha già visto alcuni cambi in extremis: fuori Diego Coppola (chiamato da Spalletti in Nazionale maggiore) e Giovanni Leoni (infortunato), dentro Giovanni Bonfanti del Pisa. Non prenderà parte al ritiro nemmeno Francesco Pio Esposito, impegnato con lo Spezia nella finale playoff contro la Cremonese.

🔹 I 26 CONVOCATI DELLA NAZIONALE UNDER 21

Portieri:

Sebastiano Desplanches (Palermo)

Jacopo Sassi (Crotone)

Gioele Zacchi (Latina)

Difensori:

Giovanni Bonfanti (Pisa)

Daniele Ghilardi (Hellas Verona)

Gabriele Guarino (Carrarese)

Michael Kayode (Brentford)

Marco Palestra (Atalanta)

Lorenzo Pirola (Olympiacos)

Matteo Ruggeri (Atalanta)

Riccardo Turicchia (Juventus)

Mattia Zanotti (Lugano)

Centrocampisti:

Tommaso Baldanzi (Roma)

Alessandro Bianco (Monza)

Issa Doumbia (Venezia)

Giovanni Fabbian (Bologna)

Jacopo Fazzini (Empoli)

Cher Ndour (Fiorentina)

Simone Pafundi (Udinese)

Niccolò Pisilli (Roma)

Matteo Prati (Cagliari)

Cristian Volpato (Sassuolo)

Attaccanti:

Giuseppe Ambrosino (Frosinone)

Sebastiano Esposito (Empoli)

Wilfried Gnonto (Leeds United)

Luca Koleosho (Burnley)

DATE E REGOLAMENTO DELL’EUROPEO U21 2025

Dopo il raduno di Cesenatico, l’Italia tornerà ad allenarsi dal 2 giugno a Tirrenia, prima della partenza per la Slovacchia fissata per l’8 giugno. La lista definitiva dei 23 sarà consegnata alla UEFA entro la mezzanotte di mercoledì 4 giugno.

L’Italia è inserita nel Gruppo A, insieme a Spagna, Romania e Slovacchia. Le gare si disputeranno a Trnava e Bratislava e saranno tutte trasmesse in diretta su Rai 2.

CALENDARIO DEL GRUPPO A

1ª Giornata – 11 giugno

Ore 18: Slovacchia-Spagna (Bratislava)

Ore 21: Italia-Romania (Trnava)

2ª Giornata – 14 giugno

Ore 18: Spagna-Romania (Bratislava)

Ore 21: Slovacchia-Italia (Trnava)

3ª Giornata – 17 giugno

Ore 21: Spagna-Italia (Trnava)

Ore 21: Romania-Slovacchia (Bratislava)

🔁 FASE FINALE

Quarti di finale – 21/22 giugno

1ª C vs 2ª D

1ª A vs 2ª B

1ª B vs 2ª A

1ª D vs 2ª C

Semifinali – 25 giugno

Finale – 28 giugno

Una vetrina internazionale di assoluto rilievo per Desplanches e per il Palermo, che potrà tifare il proprio portiere nel sogno europeo degli Azzurrini.