Empoli, caccia al nuovo allenatore: spunta anche Coppitelli tra i candidati

Dopo la retrocessione in Serie B, il presidente Corsi valuta diverse opzioni per la panchina: oltre a Pirlo e Buscè, occhio a Federico Coppitelli

L’Empoli è pronto a voltare pagina dopo la delusione della retrocessione in Serie B. Tra le priorità della dirigenza toscana c’è la scelta del nuovo allenatore, visto che Roberto D’Aversa difficilmente verrà confermato per la prossima stagione. Il presidente Fabrizio Corsi è al lavoro per individuare il profilo giusto a cui affidare il progetto tecnico per il rilancio.

Secondo quanto riportato da tuttoc.com, tra i nomi in cima alla lista spiccano quelli di Andrea Pirlo, attualmente in uscita dalla Sampdoria, e di Antonio Buscè, ex calciatore azzurro ed ex tecnico del settore giovanile empolese, molto apprezzato per la conoscenza dell’ambiente.

Ma nelle ultime ore si è aggiunto un altro nome interessante: quello di Federico Coppitelli. Il tecnico torinese, classe 1984, è conosciuto per la sua lunga esperienza nel calcio giovanile. Dopo aver vinto il campionato Primavera con il Lecce, ha intrapreso un’esperienza all’estero nella stagione appena conclusa, guidando l’Osijek in Croazia. L’avventura, tuttavia, si è chiusa prematuramente con l’esonero a marzo.

Coppitelli rappresenterebbe una scelta in continuità con una visione giovane e progettuale, da sempre marchio di fabbrica della società toscana. La decisione definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con l’Empoli intenzionato a chiudere il prima possibile per programmare il mercato e la preparazione estiva.