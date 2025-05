Caos Serie B, Abodi: «Siamo in questa situazione perché qualcuno ha sbagliato»

ROMA – La vicenda legata al rinvio dei playout di Serie B continua a far discutere. A intervenire con parole nette è stato oggi il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, durante la fase finale dei Giochi della Gioventù allo Stadio Olimpico.

Il titolare del dicastero ha espresso una posizione chiara sulla delicata situazione che ha portato allo stop degli spareggi salvezza:

«Noi ci augureremmo che le società non cadessero nel tranello di qualche scorciatoia, perché il dato fondamentale è che ci troviamo in questa situazione perché qualcuno ha sbagliato», ha dichiarato Abodi ai microfoni dell’ANSA.

Il Ministro ha sottolineato come l’autonomia della Federazione resti un principio da tutelare, ma non esclude un possibile intervento legislativo se non dovessero emergere soluzioni condivise all’interno del sistema sportivo:

«Ci confronteremo con la Federazione cercando di trovare una soluzione, lasciando alla Federazione stessa quel che è possibile lasciare all’autonomia federale. Non siamo vogliosi di intervenire legislativamente, questo succederà solo e soltanto se non si troveranno regole interne che evitino quanto sta accadendo e che mina la certezza del risultato sportivo».

Abodi ha poi approvato la scelta della Lega B di rinviare i playout, sottolineando il rischio di contraddizioni tra giustizia sportiva e regolarità della competizione:

«Condivido la scelta prudente della Lega di B: sarebbe stato peggio chiudere la graduatoria, celebrare i playout e poi avere un riscontro in contraddizione da parte della giustizia sportiva. Si tratta di aspettare pochi giorni. Auspico che si arrivi a una determinazione che permetta di chiudere la stagione».

La speranza, ora, è che la situazione si sblocchi a breve e si possa concludere la stagione nel rispetto della giustizia sportiva e della regolarità dei campionati.