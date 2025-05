Cessione Brescia: Cellino accelera, nel weekend possibile svolta

La trattativa per la cessione del Brescia prosegue a piccoli ma decisi passi. Il presidente uscente Massimo Cellino ha ribadito l’intenzione di vendere, mentre un gruppo di investitori – in prevalenza americani – si sta muovendo per acquisire il club.

Secondo quanto riportato da Brescia Oggi, un primo passo concreto potrebbe arrivare già nel fine settimana, con il pagamento di un acconto che non sarà un semplice deposito cauzionale, ma l’acquisto di una prima quota azionaria, utile a ottenere potere decisionale e avviare i finanziamenti al club. Tra i protagonisti della trattativa ci sono Daniele Scuola, attuale sponsor con la Dac, e l’ex direttore generale Francesco Marroccu, in contatto con Cellino per trovare un’intesa.

Il clima tra le parti è improntato all’ottimismo, anche grazie alla proroga concessa dal Consiglio Federale: la scadenza per perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato (con fideiussione da 800 mila euro) è stata infatti posticipata al 24 giugno, mentre resta fissa al 6 giugno la data entro cui saldare gli stipendi.

Un annuncio ufficiale della società potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, e l’obiettivo degli acquirenti è arrivare all’udienza del Tribunale federale – dove pende una possibile penalizzazione di 4 punti – con una struttura societaria già in fase di transizione. Questo rafforzerebbe l’immagine di un club solido, utile a sostenere la battaglia legale e sportiva per restare in Serie B ed evitare la retrocessione a tavolino.

La chiusura definitiva dell’accordo è attesa entro il 30 giugno, data ultima utile per completare il passaggio di proprietà e dare il via al nuovo corso del Brescia Calcio.