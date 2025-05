Palermo, la carica di Pohjanpalo: «Torniamo più forti la prossima stagione»

L’amarezza per l’eliminazione al primo turno playoff è ancora fresca, ma in casa Palermo c’è già chi guarda avanti con determinazione. A rompere il silenzio è stato Joel Pohjanpalo, leader e capocannoniere rosanero, che ha scelto Instagram per lanciare un messaggio di speranza e unità ai tifosi.

“Torniamo più forti la prossima stagione 💪 Sempre Forza Palermo” – ha scritto il centravanti finlandese, accompagnando il post con una foto significativa in maglia rosanero. Un gesto che non è passato inosservato tra i tifosi, ancora delusi per la brusca interruzione del sogno promozione.

