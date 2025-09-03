De Biasi: «Inzaghi ha esperienza, ma i tifosi saranno l’arma in più»

Dalla Sardegna arriva l’ottimismo di Gianni De Biasi, ex giocatore del Palermo e ct di Albania e Azerbaigian. Intervistato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, ha detto: «Iniziare bene aiuta a compattare ambiente e organico. Inzaghi ha già un’ottima esperienza che lo agevola nella costruzione delle squadre e nel capire l’avversario, ma la tifoseria avrà il compito di supportare la squadra nei momenti di difficoltà».

Sul piano tattico, De Biasi è convinto: «Il Palermo può adottare qualsiasi sistema di gioco. Pohjanpalo è una certezza e Brunori ha il gol nel sangue. Le punte non mancano».