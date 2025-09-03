Colantuono: «Palermo ambizioso, serve un portiere in più»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2025

Stefano Colantuono, allenatore del Palermo nel 2007 e 2008, ha messo in guardia sulla questione portieri. A Alessandro Geraci di Repubblica Palermo ha dichiarato: «Serve un innesto tra gli svincolati o attraverso qualche finestra estera. Giocherà Joronen, ma il Palermo ha ambizioni importanti e non può rischiare».

Colantuono non ha dubbi sulla solidità del progetto: «La proprietà è di primissimo livello, così come la dirigenza. Conosco bene Carlo Osti ed è assolutamente all’altezza. I presupposti per la Serie A ci sono tutti».

Ultimissime

