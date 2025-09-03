Jajalo, vacanze a Mondello: l’ex Palermo palleggia in spiaggia con i figli

L’amore per Palermo non si spegne mai. Mato Jajalo, ex rosanero, è tornato in Sicilia per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la sua famiglia. Nella foto pubblicata sui social, l’ex centrocampista viene immortalato mentre palleggia in spiaggia a Mondello insieme ai figli, a testimonianza del legame profondo che lo unisce ancora alla città.

Jajalo era arrivato al Palermo il 28 gennaio 2015 da svincolato, debuttando pochi giorni dopo in Serie A nella vittoria per 2-1 contro il Verona al Barbera. Il 24 maggio dello stesso anno segnò il suo primo gol in rosanero contro la Fiorentina.

Con 147 presenze complessive, il bosniaco è lo straniero più presente nella storia del Palermo, un record che conferma quanto sia stato centrale nelle stagioni vissute in maglia rosa. Oggi, anche da ex, continua a dimostrare il suo attaccamento al club e alla città.