Tuttosport: “Orgoglio nazionale sono 48 i convocati che giocano in B!”

La Serie B può gonfiare il petto. Nonostante la sosta sia per molti allenatori una scocciatura, i numeri raccontano un campionato che continua a fornire linfa preziosa alle nazionali. Come scrive Cristiano Tognoli su Tuttosport, sono 48 i convocati complessivi (49 prima dell’infortunio di Comotto), di cui ben 24 destinati alle rappresentative azzurre.

Non mancano le soddisfazioni per i club. Venezia, Spezia, Empoli e Frosinone sono tra le squadre più coinvolte, ma solo Carrarese e Virtus Entella non hanno calciatori convocati. «Il contributo della B alle Nazionali azzurre è concreto e importante», sottolinea ancora Tognoli su Tuttosport.

Tra i nomi più interessanti c’è Daniel Caprini del Mantova, esterno offensivo Under 20 cresciuto nella Fiorentina e ora affidato a Davide Possanzini. Per Catanzaro spiccano Favasuli (Under 21), Liberali e Rispoli (Under 20), mentre l’Empoli porta in azzurro Moruzzi e Guarino. Il Frosinone, con quattro convocati, spera in Raimondo, che può ripercorrere il percorso di Francesco Pio Esposito lo scorso anno con lo Spezia.

La Sampdoria si gode le chiamate di Cherubini e Pafundi in Under 21, lo Spezia presenta Mascardi (Under 21), Candelari e Fellipe Jack, mentre il Padova sorride per Di Maggio e Harder, entrambi Under 21. Anche il Cesena festeggia con Klinsmann (Stati Uniti), Berti (Under 21) e Magni (Under 20).

Non mancano i protagonisti con le nazionali maggiori. Come evidenzia Cristiano Tognoli su Tuttosport, il Palermo ha visto partire Diakitè (Mali) e la coppia finlandese Pohjanpalo-Joronen. Lo Spezia ha salutato Bjarkason (Islanda), Yeboah (Ecuador), Conde (Guinea), Haps (Suriname) e Sagrado (Belgio Under 21). Il Pescara punta sul lussemburghese Thelen (Under 21), chiamato a crescere con la sua rappresentativa.

Un mosaico di talenti che conferma quanto la Serie B sia un serbatoio fondamentale per il calcio nazionale e internazionale. «Un patrimonio di qualità che cresce anche lontano dai riflettori della A», conclude Tognoli su Tuttosport.