Fracchiolla: «Magnani un valore assoluto. Palermo tra le favorite per la promozione»

Il direttore sportivo della Reggiana, Domenico Fracchiolla, ha fatto il punto in conferenza stampa sulla campagna acquisti granata, soffermandosi sull’arrivo di Magnani, difensore di grande esperienza. «Nel nostro campionato si giocano 38 partite, si valuta gara dopo gara. L’obiettivo di ogni dirigente e allenatore è avere coppie forti in ogni reparto. Avere giocatori come Magnani è un valore, non un problema: spero siano sempre tutti a disposizione, poi deciderà l’allenatore».

Il ds ha spiegato che la Reggiana ha inserito 19 nuovi calciatori, costruendo una rosa giovane e competitiva, senza gravare sui conti della società. «Abbiamo preso giocatori a cifre giuste, senza creare danni futuri al club», ha sottolineato.

Infine, uno sguardo agli equilibri della Serie B: «Per la promozione vedo molto forti Venezia e Palermo, oltre a Monza, Empoli e Modena. La Serie B è imprevedibile, ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita con lo spirito visto contro Empoli e Palermo».