Serie B, Palermo quarto per valore della rosa: la classifica
Quanto valgono le rose della Serie B 2025/26 alla chiusura del calciomercato? A rispondere ci pensa Transfermarkt, il portale finanziario-sportivo specializzato nelle valutazioni dei calciatori. L’analisi ha preso in esame circa 590 giocatori del campionato cadetto (quasi il 27% stranieri), per un valore complessivo stimato di 484,69 milioni di euro.
Al comando della speciale classifica c’è il Monza, retrocesso dalla Serie A, con un valore di 54,40 milioni. Subito dietro il Venezia (53,50 milioni), nonostante un calo del 20,9% rispetto allo scorso aggiornamento. Completa il podio lo Spezia (45,15 milioni), con in rosa anche il giocatore più valutato del torneo: Salvatore Esposito, centrocampista stimato 10 milioni di euro.
Ai piedi del podio, in quarta posizione, c’è il Palermo con un valore complessivo della rosa di 38,65 milioni di euro. Un dato che conferma i rosanero tra le squadre più ambiziose della stagione, forti di un mercato estivo che li ha visti tra i protagonisti assoluti.
La top 10 della Serie B 2025/26 è completata da:
Sampdoria (30,95 milioni)
Empoli (29,65)
Bari (24,55)
Cesena (22,93)
Frosinone (21,54)
Catanzaro (21,40)
Più indietro il Modena (21,38) e la Reggiana (14,83). In coda alla graduatoria, le valutazioni più basse riguardano il Südtirol (11,75), il Padova (11,05) e la Virtus Entella (9,85).
Se è vero che il valore di mercato non garantisce automaticamente i risultati sul campo, la classifica offre però un’indicazione chiara: la Serie B 2025/26 si conferma un torneo di altissimo livello, con club storici e rose di spessore che renderanno il campionato ancora più competitivo.