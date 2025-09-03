Mutti: «Inzaghi ha trasmesso la mentalità giusta. È l’anno buono per il Palermo»

Per Bortolo Mutti, due volte tecnico del Palermo, i segnali sono chiari: «La mano di Inzaghi si può già intravedere», ha detto a Alessandro Geraci di Repubblica Palermo. «Ha trasmesso la mentalità giusta che, insieme all’ambiente, sarà un binomio determinante».

Mutti promuove le prime uscite dei rosanero: «La partenza è stata di personalità. Al di là del pari col Frosinone, penso che le partite siano state significative: hanno mostrato una squadra determinata e consapevole nei propri mezzi».

E aggiunge: «Nell’immediato vedremo un Palermo ancora più autoritario e solido. Non sarà una passeggiata, la Serie B è tosta, ma credo che sia l’anno buono».