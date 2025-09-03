Iachini: «Con Inzaghi il Palermo può compiere un nuovo miracolo»

«Il miracolo è possibile» – parola di Beppe Iachini, che con il Palermo ha scritto una delle pagine più belle della storia recente, conquistando un record di punti. Intervistato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, l’ex allenatore non ha dubbi: «Il gruppo è esperto, costruito per vincere. Pippo è bravo e c’è un pubblico fantastico. Poter impostare la preparazione dal ritiro e indirizzare le scelte di mercato, poi, è fondamentale».

Iachini vede un Palermo pronto a riaccendere l’entusiasmo della piazza: «Noi finimmo per riempire lo stadio ed è possibile anche oggi rivivere quelle sensazioni».