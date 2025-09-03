Gazzetta dello Sport: “Serie B, il mercato non finisce. Le ultime”

Il mercato è ufficialmente chiuso, ma non del tutto. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, gli svincolati potranno essere tesserati fino al 31 marzo 2026 e diversi club di Serie B stanno sfruttando questa possibilità per completare l’organico.

La Juve Stabia ha rinforzato il centrocampo con l’arrivo di Jacopo Duca (classe ’97), svincolato dal Modena dopo 18 presenze nella scorsa stagione. Una mossa necessaria per dare più alternative al reparto di Caserta.

Il Frosinone ha scelto di blindare la porta ingaggiando Pisseri (’91), ex Cesena, chiamato a sostituire Sherri, fermato da un infortunio. Nella passata annata Pisseri aveva collezionato 11 presenze proprio con i romagnoli. Anche il Cesena si è mosso nello stesso settore, decidendo di mettere sotto contratto il giovane Ferretti (2003), ex Rimini, già in prova da qualche giorno.

Il Pescara, invece, valuta due profili per rafforzare la difesa: Luca Caldirola (’91), svincolato dal Monza, e Giuseppe Capellini (2000), reduce dall’esperienza al Benevento. Secondo la Gazzetta dello Sport, i biancazzurri prenderanno una decisione nei prossimi giorni, con l’obiettivo di chiudere presto il vuoto rimasto in retroguardia.