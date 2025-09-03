Gazzetta dello Sport: “Bari, rivoluzione per la A”

Il nuovo Bari ha cambiato volto. Una rivoluzione senza precedenti, con 19 arrivi e 19 partenze in una sola sessione di mercato. Come scrive Franco Cirici sulla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giuseppe Magalini, in costante contatto con il vice Valerio Di Cesare, ha scelto di ridisegnare completamente la squadra dopo la delusione della scorsa stagione.

Sono rimasti soltanto Vicari, Dorval e Sibilli (quest’ultimo da gennaio alla Sampdoria), a testimonianza di un cambio di rotta radicale. Tra i colpi principali, Verreth, Moncini e Dickmann dal Brescia, Cerofolini dal Frosinone e il bomber danese Gytkjaer. A questi si sono aggiunti elementi di valore come Giulio Maggiore, fortemente voluto e tornato in Serie B grazie al desiderio di indossare la maglia biancorossa.

Il Bari ha riportato a casa due talenti cresciuti nel proprio vivaio: Anthony Partipilo e Gaetano Castrovilli. Entrambi, evidenzia Cirici sulla Gazzetta dello Sport, rientrano dopo esperienze altrove e con il bisogno di rilanciarsi dopo momenti complicati della carriera. Per i tifosi, il loro ritorno rappresenta un sogno che potrebbe diventare realtà se ritroveranno lo smalto dei giorni migliori.

Non solo big, ma anche giovani di prospettiva: il ventenne Pagano (già allenato da Caserta a Catanzaro), il difensore Kassama, il gigante Cerri dalla Juve Next Generation, oltre a Darboe (24, ex Roma) e Braunoder (23, ex Como). Una mezza dozzina che, secondo Franco Cirici sulla Gazzetta dello Sport, ha tutta l’intenzione di giocarsi un posto da titolare.

Resta però qualche interrogativo. In città circolano domande ricorrenti: «Vuoi vedere che i De Laurentiis abbiano già il supporto di un socio pronto a rilevare la società?» e ancora: «Vuoi vedere che sia la volta buona per tornare a sognare la Serie A?». Domande che, come conclude Cirici sulla Gazzetta dello Sport, riflettono l’entusiasmo e l’attesa di una piazza passionale, pronta a infiammarsi davanti a una rivoluzione storica.