Corriere dello Sport: “Palermo, emergenza tra i pali. In arrivo altro portiere”

Il Palermo deve fare i conti con un’emergenza tra i pali. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, ieri il club rosanero ha ceduto in prestito alla Nuova Sondrio, in Serie D, il giovane Francesco Di Bartolo, classe 2004, fin qui terzo portiere alle spalle di Joronen e Bardi. Una scelta che obbliga la società a intervenire sul mercato degli svincolati per inserire un nuovo estremo difensore.

Al momento, infatti, Inzaghi può contare soltanto sul 17enne lettone Balaguss per gli allenamenti, considerato che Joronen è impegnato con la nazionale finlandese fino al 7 settembre. Per questo motivo, spiega Vannini sul Corriere dello Sport, il club punta a chiudere entro pochi giorni un nuovo innesto, in modo da avere il gruppo al completo nella preparazione della sfida al Südtirol.

I profili seguiti sono quelli di portieri esperti e affidabili: Eugenio Lamanna, 36 anni, l’anno scorso al Südtirol ma con un passato tra Serie A e B (Monza, Genoa, Bari), e Richard Marcone, 32 anni, ricordato al Barbera per una prestazione da protagonista contro il Potenza in Serie C. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’idea della società è quella di inserire un vice di esperienza, in attesa poi di stabilire le nuove gerarchie al rientro di Gomis e Bardi.

Non si tratta di un problema legato alle liste over, perché la regola per i portieri consente variazioni settimanali senza particolari vincoli. Una condizione che, secondo Vannini sul Corriere dello Sport, permetterà al Palermo di muoversi con maggiore serenità nella scelta del profilo giusto per completare il reparto.

