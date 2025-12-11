Palermo, Giacomo Corona richiesto in prestito: la Reggiana osserva con attenzione

Si avvicina il mercato di gennaio e anche attorno al Palermo iniziano a muoversi alcune situazioni. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il giovane attaccante rosanero Giacomo Corona è finito nel mirino di diverse società di Serie B pronte a chiedere un prestito di sei mesi per offrirgli maggiore continuità.

Tra queste, spicca la Reggiana, che — secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com — avrebbe già posato gli occhi sul classe 2004 nell’ottica di rinforzare il proprio reparto offensivo con un profilo giovane e di talento.

I NUMERI DI CORONA

Corona, finora, ha collezionato sei presenze in Serie B, tutte da subentrante, per un totale di 81 minuti giocati. In Coppa Italia ha disputato due partite (116 minuti complessivi), realizzando anche un gol ai rigori contro la Cremonese e partendo titolare nella successiva sfida poi persa contro l’Udinese.

SCENARIO: PRIMA IL RINNOVO, POI LA POSSIBILE PARTENZA

Secondo quanto ricostruito da Tuttomercatoweb.com, l’idea del club e dell’entourage del giocatore sarebbe quella di procedere prima al rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027, per poi valutare un eventuale prestito che gli garantirebbe minuti preziosi nella seconda parte della stagione.

Il Palermo, da parte sua, osserva lo sviluppo della situazione con attenzione: la volontà è proteggere il valore del giocatore, accompagnandone la crescita senza precludere eventuali opportunità utili al suo percorso