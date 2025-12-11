Ex Palermo, Francesco Bolzoni nuovo allenatore della Pro Patria

L’Aurora Pro Patria 1919 ha ufficializzato il nuovo tecnico della Prima Squadra: si tratta di Francesco Bolzoni, ex centrocampista del Palermo, oggi promosso alla guida del club di Serie C dopo l’esperienza con la formazione Primavera.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Bolzoni ha alle spalle una carriera importante tra Serie A, B e C: ha vestito le maglie di Frosinone, Siena, Palermo, Novara, Imolese, Lecco, Bari, prima di chiudere la carriera in Svizzera con Team Ticino U21 e Rapperswil-Jona. Per lui anche presenze con Italia U20 e U21.

La sua carriera da allenatore è iniziata all’FC Paradiso, come vice di Beppe Sannino, altro ex rosanero, per poi proseguire con la Primavera biancoblù.

Bolzoni dirigerà oggi il suo primo allenamento da tecnico della Prima Squadra. Contestualmente, la Pro Patria ha comunicato che Giuseppe Le Noci sarà il nuovo vice-allenatore.

Il club ha rivolto a Bolzoni un messaggio di buon lavoro, aprendo ufficialmente il nuovo corso tecnico.