Cagni: «Samp, bene la vittoria. Contro il Palermo esame importante: serve solidità»

Luigi Cagni, ex allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di SampNews24.com per analizzare il momento della squadra di Angelo Gregucci e Salvatore Foti, soffermandosi sulla recente vittoria contro la Carrarese e sulla prossima trasferta di Palermo.

«I risultati danno fiducia. Ma la Sampdoria deve cominciare a non prendere gol»

Commentando il successo al Ferraris, Cagni è stato chiaro:

«I risultati danno sempre fiducia. In una situazione difficile come quella che sta vivendo la Sampdoria è importante fare risultato soprattutto in casa. Bene la vittoria contro la Carrarese, ma bisogna che Gregucci e Foti comincino a capire che per uscire da questo tunnel serve non prendere gol».

«La difesa a tre è di fatto una difesa a cinque: solidità fondamentale»

Sulla scelta dello staff tecnico di utilizzare la difesa a tre, Cagni – sempre a SampNews24.com – ha spiegato:

«Difendere a tre alla fine vuol dire difendere a cinque, quindi è chiaro che ti rinforzi da tale punto di vista. La Samp ha problemi di continuità anche nella partita stessa: questo è un primo aspetto da sistemare. Come detto prima, è determinante la solidità difensiva, è la base di partenza che devono avere».

«Coda è fondamentale. Conti? Un giovane da valorizzare»

Cagni ha analizzato anche la fase offensiva e il rendimento dei singoli:

«Partiamo da Francesco Conti: queste sono dinamiche perfette per una squadra che ha la possibilità di costruire una base solida per il futuro puntando su giovani come il classe 2004. Questo aspetto la Samp deve comprenderlo con calma e tempo».

Su Massimo Coda:

«Il bomber ha dimostrato di essere fondamentale in questo momento delicato. È importante puntare sul mix giusto di esperienza e gioventù».

Mercato: «Gennaio non risolve tutto. Servono qualità e un po’ di fortuna»

Alla domanda sulla necessità di trovare un’alternativa a Coda nel mercato invernale, Cagni ha risposto:

«Tutti parlano di mercato, però mi sembra che la Sampdoria abbia problemi economici. Si pensa di risolvere tutto a gennaio, parlo del calcio in generale, ma se uno ci pensa bene, se ha dei giocatori forti se li tiene stretti. Il mercato di gennaio è un momento da conoscere bene e bisogna avere bravura e fortuna per trovare giocatori che magari ora non giocano ma hanno qualità da tirare fuori».

«Contro il Palermo non bisogna pensare di giocarsela alla pari»

La Samp venerdì affronterà il Palermo al Barbera. Il pronostico di Cagni è netto:

«Per la Sampdoria sarà un esame importante. La prima cosa da fare è non pensare di andare a giocare alla pari con la formazione di Inzaghi, perché non è così: la classifica dice questo, non mente mai dopo 15–16 partite. La Samp non deve avere paura, ma deve considerare che il fattore casalingo sarà importante, un po’ come lo è il Marassi».

Cagni aggiunge:

«Questa vittoria deve essere un punto di rilancio. Poi il risultato può essere quello che vuoi, ma in questo momento i ragazzi di Gregucci devono trovare solidità».