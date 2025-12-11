Festa: «Mi dispiace per Felici. Palermo con grandissime potenzialità»

L’ex difensore Gianluca Festa ha commentato a CagliariNews24.com il grave infortunio di Mattia Felici, definendolo subito un episodio sfortunato che ricorda quanto accaduto in passato anche a Belotti.

«Felici è un giocatore molto interessante. Quando entra riesce a rompere gli equilibri, specie quando le squadre avversarie sono stanche. Ha una buona corsa e tecnica. Nelle partite che ho avuto modo di vedere, quando è subentrato ha sempre creato qualcosa: o ha fatto gol direttamente lui o ha messo delle palle importanti in mezzo».

Festa ha espresso il suo rammarico:

«Mi dispiace per lui, gli faccio i migliori auguri di una pronta guarigione. Sono infortuni brutti, come quello successo a Belotti. Veramente mi dispiace tantissimo. Nel calcio queste cose capitano».

«IN SERIE B C’È EQUILIBRIO, MA IL PALERMO HA GRANDISSIME POTENZIALITÀ»

Interrogato sulla corsa promozione tra Frosinone, Monza, Cesena, Venezia e Palermo, Festa ha risposto:

«In Serie B ci sono squadre importanti e di grandi tradizioni. Sarà una bella lotta come sempre, ma quest’anno vedo che c’è anche più equilibrio».

Sul Palermo, parole chiare:

«Il Palermo ha delle grandissime potenzialità per fare bene anche in Serie A, nel senso che fa parte di un gruppo che può costruire un’ottima squadra nel campionato di massima serie. Punteranno a vincere il torneo senz’altro».

«ITALIA? NON QUALIFICARSI SAREBBE UN DRAMMA NAZIONALE»

In vista degli spareggi Mondiali contro l’Irlanda del Nord, Festa ha commentato così:

«Non posso pensare a una cosa che sia diversa dalla qualificazione perché sarebbe un dramma nazionale. Due volte di seguito senza andare ai Mondiali è devastante».

E avverte:

«L’Irlanda del Nord è assolutamente alla nostra portata, però bisogna andarsela a giocare con umiltà».

Su Gattuso:

«Abbiamo un allenatore che fa della volontà e della compattezza la sua arma migliore. Ognuno si dovrà prendere le proprie responsabilità. Ci sarà da gestire la situazione dal punto di vista emotivo perché la posta in palio è alta».

Chiusura netta:

«Se si dà il 100% sicuramente ci qualificheremo».