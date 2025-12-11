Palermo-Sampdoria, esordio per il nuovo pallone giallo Kappa: arriva il KOMBAT™ Ball 2025/2026

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

La sfida tra Palermo e Sampdoria in programma al Barbera segnerà anche un altro debutto: quello del nuovo KOMBAT™ Ball 2025/2026 giallo ad alta visibilità, realizzato da Kappa®, che entrerà ufficialmente in uso in Serie BKT a partire da questa giornata.

Il pallone verrà utilizzato fino alla 22ª giornata, come comunicato dalla Lega B, e accompagnerà tutte le gare del periodo invernale.

Caratteristiche tecniche del KOMBAT™ Ball invernale

La versione gialla mantiene gli stessi standard tecnologici della versione classica:

pallone termosaldato, certificato FIFA QUALITY PRO

14 pannelli con rivestimento micro-texturizzato

dettagli in rilievo per miglior grip

maggiore velocità e precisione aerodinamica

Tutte caratteristiche pensate per garantire prestazioni elevate su ogni tipo di superficie, oltre a una visibilità ottimale, fondamentale nei mesi invernali.

Tre versioni per la stagione

Kappa® ha realizzato tre modelli ufficiali del KOMBAT™ Ball per questa stagione:

Versione standard (bianca)

Versione invernale (gialla), al debutto proprio in Palermo–Sampdoria

Special edition 25 novembre, dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne

La partnership tra Lega B e Kappa® arriva così al nono anno consecutivo.

Un Barbera speciale per un debutto ufficiale

L’esordio del nuovo pallone nella cornice del Renzo Barbera rende ancora più particolare l’anticipo tra rosanero e blucerchiati, sfida già molto attesa per il peso che potrebbe avere sulla classifica.

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

