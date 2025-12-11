Sampdoria, i 24 convocati di Gregucci per Palermo: rientra Abildgaard, presenti Pafundi e Coda

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

Al termine della rifinitura svolta questa mattina al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, il tecnico Angelo Gregucci ha diramato l’elenco dei 24 convocati della Sampdoria per la gara contro il Palermo, in programma domani alle 20.30 al “Renzo Barbera” e valida per la 16ª giornata della Serie BKT 2025/26.

Portieri

Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori

Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti

Abildgaard, Barák, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti

Cherubini, Coda, Narro, Pafundi, Pedrola.

La Sampdoria si presenterà al Barbera con il gruppo quasi al completo, inclusi giocatori fondamentali come Coda, Henderson e Pafundi, oltre al prezioso rientro di Abildgaard tra i centrocampisti.

