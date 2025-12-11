Palermo–Sampdoria, già 23.654 presenze: il Barbera si prepara a un’altra notte da big match
Il Palermo ha comunicato sui propri canali social un dato che fotografa perfettamente l’attesa per il big match di domani contro la Sampdoria: sono già 23.654 gli spettatori sicuri di assistere alla sfida del “Renzo Barbera”.
Un numero importante per una partita che manca ancora di un giorno al calcio d’inizio e che conferma, ancora una volta, la risposta del pubblico rosanero nelle gare interne.
La società, attraverso i social, ha rilanciato il dato accompagnandolo con un’immagine della facciata dello stadio addobbata per le festività natalizie, segno di un clima caldo dentro e fuori dal campo.
Domani sera, alle 20.30, il Barbera si preannuncia dunque come una delle cornici più suggestive della 16ª giornata di Serie BKT.