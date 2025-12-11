Serie D, nuovo rinforzo per il Pompei: firmato l’ex Palermo Joao Afonso Paula Da Silva

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

Il Fc Pompei ha ufficializzato il tesseramento di Joao Afonso Paula Da Silva, difensore classe 1998 che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della Gelbison. Per il centrale portoghese si tratta di una nuova avventura in Serie D, dopo un percorso ricco di esperienze in Italia e all’estero.

Cresciuto nei settori giovanili di Udinese, Virtus Entella e Palermo, Da Silva ha debuttato tra i professionisti nel 2018/2019 con il Trapani Calcio, totalizzando 20 presenze. In seguito ha difeso i colori di Bisceglie, Messina e Olhanense in Portogallo, prima del ritorno in Italia con Fasano, Lamezia Terme, Chieri e Akragas.

Adesso la chiamata del Pompei, che punta sulla sua esperienza per rafforzare il reparto difensivo.

Il club ha accolto ufficialmente il nuovo arrivato con un messaggio semplice e diretto: «Benvenuto a Pompei, Joao!»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

