UFFICIALE: Eugenio Corini è il nuovo allenatore dell’Union Brescia

Mancava soltanto l’ufficialità ed adesso è arrivata. L’Union Brescia, attraverso un comunicato tramite i propri profili ufficiali, ha reso nota la scelta dell’ex Palermo, Eugenio Corini, come nuovo allenatore del club. Il tecnico, dopo l’ultima esperienza a Brescia nel 2022, torna dunque ad allenare le rondinelle.

Di seguito il comunicato del club:

“Union Brescia comunica di aver raggiunto un accordo con Eugenio Corini, al quale viene affidata la guida tecnica della Prima Squadra.

L’intesa con il tecnico avrà durata fino al 30 giugno 2028.

Contestualmente, il Club annuncia la composizione dello staff che affiancherà il nuovo allenatore:

• Salvatore Lanna, Vice Allenatore

• Stefano Olivieri, Assistente Tecnico

• Alessandro Vitrani, Allenatore dei Portieri

• Salvatore Sciuto, Preparatore Atletico “Performance”

• Matteo Camoni, Match Analyst

• Vincenzo Leonardi, Osservatore

Rimane confermato nello staff il Preparatore Atletico “Recovery” Marco Bresciani. Union Brescia rivolge a Mister Corini e al suo team un caloroso benvenuto, augurando loro buon lavoro per il prosieguo della stagione e per il percorso di crescita del Club. Eugenio Corini, bresciano di Bagnolo Mella, nasce il 30 luglio 1970. Porta con sé un bagaglio di esperienza di assoluto livello con oltre 300 gare in panchina e un legame con i colori biancoazzurri profondo e articolato. Da calciatore è cresciuto nel settore giovanile del Brescia, con cui ha esordito tra i professionisti, tornando poi a vestire la maglia biancoazzurra anche nella stagione 1994/95. Oltre al Brescia, in carriera ha allenato anche: Frosinone, ChievoVerona, Palermo, Novara, Lecce e Cremonese. Mister Corini sarà presentato ufficialmente alla stampa sabato alle ore 10.30 nel Media Center dello stadio Rigamonti”.