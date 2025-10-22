Palermo, comunicato della Curva Nord 12 sulle trasferte chiuse: “Siamo stanchi, l’incompetenza ormai è palese”

In seguito alle ennesime restrizione sulle trasferte, in vista del match di sabato del Palermo a Catanzaro, ha rilasciato un comunicato la Curva Nord 12, in cui ha espresso tutto il suo disappunto in merito.

Questo il comunicato della tifoseria rosanero:

“𝙏𝙍𝘼𝙎𝙁𝙀𝙍𝙏𝙀 𝘾𝙃𝙄𝙐𝙎𝙀 𝘼𝙄 𝙍𝙀𝙎𝙄𝘿𝙀𝙉𝙏𝙄 𝙀 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙄𝙏𝙀 𝙂𝙄𝙊𝘾𝘼𝙏𝙀 𝙄𝙉 𝘼𝙇𝙏𝙍𝙄 𝘾𝙊𝙉𝙏𝙄𝙉𝙀𝙉𝙏𝙄.

𝙀𝘾𝘾𝙊 𝙂𝙇𝙄 𝙀𝙎𝙋𝙀𝘿𝙄𝙀𝙉𝙏𝙄 𝘿𝙀𝙂𝙇𝙄 𝙄𝙉𝘾𝙊𝙈𝙋𝙀𝙏𝙀𝙉𝙏𝙄!

Anche questa volta ci viene vietata la possibilità di sostenere i nostri colori in trasferta.

Ormai limitare la libertà di assistere ad una partita è diventata un abitudine e una facile quanto ridicola soluzione giustificata da presunte rivalità legate a episodi di violenza di cui non ricordiamo neanche l’esistenza.

È evidente che qualcuno vuole estirpare la passione, addirittura arrivano i primi tentativi di giocare partite di campionato fuori dall’Italia, per fini puramente economici e ci chiediamo quali altre iniziative ancora bisogna attendere per comprendere che “𝙞𝙡 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙞𝙤 𝙣𝙤𝙣 𝙚̀ 𝙥𝙞𝙪̀ 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙜𝙚𝙣𝙩𝙚“ ma un giocattolo di business per una cricca di profittatori.

Nessuna tutela per chi si sbatte ad organizzare una trasferta che per tante tifoserie come la nostra non è una cosa semplice.

Siamo stanchi, l’incompetenza ormai è palese… e forse non è solo incompetenza ma un disegno preciso per fermare tutte quelle tifoserie che hanno un grosso seguito e che qualcuno non riesce a gestire! “