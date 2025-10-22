E’ TUTTO VERO: Sergio Ramos in bianconero | Altro che ritiro, la leggenda arriva gratis a dicembre

Il difensore potrebbe presto cambiare squadra.

Da quando è arrivato in Messico, Sergio Ramos ha saputo imporsi come uno dei punti di riferimento del Monterrey. L’ex difensore del Real Madrid, oggi 39enne, ha collezionato 26 presenze e 7 gol, numeri che testimoniano il suo impatto sia tecnico che carismatico all’interno della squadra.

Il suo arrivo ha portato esperienza, mentalità vincente e una leadership che lo ha reso immediatamente un idolo per i tifosi messicani.

Ramos, consapevole dell’importanza del suo ruolo, ha dichiarato di voler proseguire questa avventura ancora a lungo. Il suo contratto scadrà a dicembre, ma l’intenzione è chiara: “Qui sto bene, mi sento felice. Il progetto del club mi piace e vorrei restare”.

Parole che non lasciano dubbi sul desiderio del campione spagnolo di continuare a essere protagonista con la maglia dei Rayados.

Un nuovo capitolo lontano dall’Europa

Da tempo Ramos si è allontanato dal calcio europeo di alto livello, scegliendo il Messico come destinazione per gli ultimi anni della sua carriera. Una scelta di vita, oltre che sportiva, che sembra avergli ridato serenità e motivazioni. La Liga MX lo ha accolto come una stella, e l’ex capitano del Real Madrid ha risposto con prestazioni convincenti e grande professionalità.

In un’intervista concessa a El Chiringuito, Ramos ha lanciato un messaggio al Monterrey, lasciando intendere che una proposta di rinnovo sarebbe più che gradita: “Mi trovo benissimo, non posso lamentarmi. Il Messico mi tratta alla grande, il club ha un progetto molto interessante e spero che questa stagione vada bene. Il contratto scade a dicembre, ma mi piacerebbe restare perché qui siamo felici e a nostro agio”.

Un fuoriclasse che non smette di stupire

Nonostante l’età, Ramos continua a essere un giocatore di enorme valore. La sua capacità di guidare la difesa, la forza fisica e l’esperienza maturata in anni di successi internazionali restano qualità rare anche nel calcio sudamericano. In Messico, il suo contributo va ben oltre le prestazioni in campo: rappresenta un modello per i più giovani e un punto di riferimento per tutto lo spogliatoio.

Durante la sua carriera, Sergio Ramos ha vinto praticamente tutto. Con il Real Madrid ha conquistato quattro Champions League, oltre a numerosi titoli nazionali e internazionali. Ora, nel suo nuovo percorso con il Monterrey, sogna di aggiungere un’ultima pagina di gloria alla sua storia calcistica, dimostrando che la passione e la voglia di competere non hanno età.