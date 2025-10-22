Champions League: Liverpool avanti 1-3 a Francoforte, 0-0 tra Real Madrid e Juventus dopo i primi 45. I risultati parziali
Terminano qui i primi tempi dei match di Champions League. Pari senza reti nei match di Atalanta e Juventus, impegnate rispettivamente in casa contro lo Slavia Praga e nella difficile trasferta di Madrid. Avanti 3-0 invece il Bayern Monaco sul Club Brugge. Mentre vince per 3-1 il Liverpool a Francoforte. Di seguito i risultati parziali dei match:
Atalanta-Slavia Praga 0- 0
Bayern Monaco-Club Brugge 3-0 (5′ Karl ; 14’Kane ; 34’Diaz)
Chelsea-Ajax 4-1 ( 18’Guiu; 27’Caicedo ;33′ Weghorst; 45’Bruno Fernandes; 45+6′ Estavao)
Francoforte-Liverpool 1-3 (26’Kristensen; 35’Ekitike ; 39′ Van Dijk; 44’Konate)
Monaco-Tottenham 0-0
Real Madrid-Juventus 0- 0
Sporting Lisbona-Marsiglia 0-1 (14′ Paixao)