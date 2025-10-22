Palermo, il Teatro Politeama Garibaldi si illumina di rosa

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Si tinge di rosa questa il Teatro Politeama Garibaldi, per il primo dei “Pink Spots” in onore dei 125 anni di storia del Palermo. Come si apprende da un post del club rosanero sui propri canali social, nelle prossime sere altri luoghi simbolo di Palermo si vestiranno di rosa.

Questa la nota del club: “Il Teatro Politeama Garibaldi si illumina di rosa: è il primo dei Pink Spots 😍. Nelle prossime sere altri luoghi simbolo di Palermo si vestiranno dello stesso colore, per raccontare una città unita dall’amore per il rosa 🩷”

