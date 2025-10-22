Empoli, Shpendi: «Il gol più bello della mia carriera l’ho segnato al Palermo, un’emozione fortissima»

Ospite negli studi di “Radio Lady”, durante la trasmissione “Incontro Azzurro”, l’attaccante dell’Empoli Stiven Shpendi ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardante l’inizio di stagione e il nuovo mister Dionisi, infine il centravanti confessa che il gol più bello della sua carriera l’ha segnato proprio contro il Palermo.

«Il gol più bello della mia carriera? Quello segnato a Palermo contro la Carrarese, l’anno scorso. Mi sono girato e ho messo la palla sotto l’incrocio. Per me il più bello in assoluto» , ha dichiarato l’attaccante.

Shpendi ha poi continuato: «Dopo quel gol ho provato un’emozione fortissima, un senso di liberazione. Venivo da un periodo difficile e quelle lacrime sono uscite spontanee, non avrei voluto ma non riuscivo a trattenerle».

Inoltre, l’attaccante ha spiegato la rete: «In quell’occasione ho creduto fino in fondo su un retropassaggio alto del difensore e sono stato bravo a crederci e spingere la palla in rete. Quello è proprio il mio modo di giocare: non mollare mai»

Infine un commento sul nuovo tecnico dei toscani, Alessio Dionisi: «Il primo contatto è stato molto positivo. È arrivato solo giovedì, ma ci ha già dato la sua impronta. Stiamo lavorando per capire bene i suoi concetti e trovare il giusto feeling. È importante che ci trasmetta certezze e compattezza, specialmente in una squadra giovane come la nostra»