Serie B, Palermo-Carrarese: probabili formazioni, indisponibili e squalificati

Questa sera alle 20:30 il Renzo Barbera sarà teatro della sfida tra Palermo e Carrarese, valida per il turno preliminare dei playoff di Serie B. Una gara secca, dentro o fuori, con i rosanero che cercano conferme dopo il 2-0 al Frosinone, ma con qualche nodo da sciogliere a livello fisico e tattico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Alessio Dionisi opterà ancora per il 3-4-2-1, con Pohjanpalo confermato al centro dell’attacco, supportato da Brunori e Verre.

Il finlandese, a secco da quattro partite, resta un punto fermo per il tecnico, che ha chiesto maggiore qualità nei rifornimenti: «Dobbiamo fargli arrivare più palloni in area», ha detto alla vigilia.

A centrocampo si va verso una mini-rivoluzione: Ranocchia sostituirà lo squalificato Blin, mentre Di Mariano e Lund agiranno sulle corsie esterne. Gomes, pur essendo diffidato, dovrebbe partire dal 1’. In difesa, out Magnani: si spera di recuperarlo per il prossimo turno.

Rientra tra i convocati Ceccaroni, ma inizierà dalla panchina.

Per la Carrarese di Antonio Calabro, stessa disposizione tattica (3-4-2-1) e qualche ballottaggio aperto, soprattutto in avanti: Finotto favorito su Shpendi per guidare l’attacco. Occhi puntati anche su Torregrossa e Cherubini, due dei giocatori più esperti in rosa.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1):

Audero; Diakité, Baniya, Nikolaou; Di Mariano, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Verre; Pohjanpalo.

All.: Dionisi.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Buttaro, Pierozzi, Ceccaroni, Segre, Vasic, Insigne, Di Francesco, Henry, Le Douaron.

Indisponibili: Gomis, Magnani.

Squalificati: Blin.

Diffidati: Gomes, Nikolaou, Lund, Magnani.

CARRARESE (3-4-2-1):

Bleve; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Torregrossa, Cherubini; Finotto.

All.: Calabro.

A disposizione: Ravaglia, Fiorillo, Coppolaro, Fontanarosa, Milanese, Melegoni, Capezzi, Belloni, Giovane, Bouah, Shpendi, Cerri.

Indisponibili: Mazzini.

Diffidati: Torregrossa, Cherubini, Shpendi.

Arbitro: Perri di Roma

VAR: Nasca – AVAR: Pagnotta

TV: Dazn