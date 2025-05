Ultima giornata da brividi in Serie B: tutto in 90 minuti

La 38ª giornata di Serie B promette scintille. In 90 minuti si decideranno posizionamenti fondamentali: chi andrà ai playoff e con quali vantaggi, chi affronterà i playout e chi saluterà la categoria. Ecco il quadro completo, partita per partita, come riportato da Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport.

Brescia-Reggiana

La Reggiana è già salva, grazie al filotto di vittorie sotto la guida di Dionigi. Il Brescia, invece, ha un solo obiettivo: vincere per garantirsi la permanenza. Un pareggio potrebbe bastare, ma solo se Cittadella-Salernitana finisse in parità.

Cittadella-Salernitana

Match da dentro o fuori. Chi perde, retrocede. Un pareggio sarebbe quasi inutile per entrambe, che avrebbero minime chance di salvezza. Chi vince, invece, dovrà sperare in una sconfitta di almeno una delle tre squadre a quota 40.

Juve Stabia-Sampdoria

Alla Juve Stabia basta un punto per blindare il 5° o 6° posto. Una sconfitta la esporrebbe al sorpasso di Catanzaro e Palermo (entrambe in vantaggio nei confronti diretti), costringendola a un primo turno playoff in trasferta e senza margine d’errore. La Sampdoria, dal canto suo, è salva solo con una vittoria. In caso contrario, rischia il sorpasso da parte del Cittadella o della Salernitana.

Mantova-Catanzaro

Il Mantova si salva con un punto, ma in caso di sconfitta rischia i playout. Il Catanzaro, invece, con una vittoria si garantisce il diritto di giocare in casa nel primo turno playoff.

Modena-Cesena

Con il Modena già salvo, al Cesena basta un pareggio per prendersi l’ottavo posto. Se perde, potrebbe essere agganciato dal Bari, che però dovrebbe battere il Südtirol e ha il vantaggio nei confronti diretti.

Palermo-Carrarese

Contro una Carrarese già salva, il Palermo cerca una vittoria per scalare la griglia playoff. I rosanero arrivano da una lunga striscia positiva in zona gol: hanno segnato in 21 partite consecutive, come ricorda Capuano sul Corriere dello Sport.

Pisa-Cremonese

La Cremonese può ancora sognare il 3° posto: deve vincere a Pisa e sperare che lo Spezia non batta il Cosenza, sfruttando il vantaggio nei confronti diretti sui liguri.

Sassuolo-Frosinone

Il Sassuolo non ha più obiettivi, ma il Frosinone si gioca la salvezza diretta in un intreccio complesso. Se vince e Sampdoria e Brescia non vincono, è salvo. Ma può salvarsi anche con il pareggio o addirittura con la sconfitta, in alcuni incastri di classifica avulsa.

Capuano evidenzia anche un dato curioso: in caso di vittoria, Fabio Grosso eguaglierebbe il record di 26 successi in un campionato cadetto, come l’Ascoli 1977/78, la Juventus 2006/07 e il Benevento 2019/20.

Spezia-Cosenza

Allo Spezia serve una vittoria per confermare il terzo posto. Un passo falso, però, potrebbe costare caro: la Cremonese, se vince a Pisa, potrebbe scavalcare i liguri grazie agli scontri diretti favorevoli.

Una giornata che sarà tutta da vivere, dove ogni gol può cambiare il destino di intere stagioni. Come scrive Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, la B quest’anno è un campionato senza certezze fino all’ultimo secondo.