Corriere dello Sport: “Palermo, scelte obbligate e turnover: Dionisi cambia in mezzo, ma punta ancora su Pohjanpalo”

Appena cinque giorni fa il Palermo scendeva in campo contro il Frosinone, tra meno di 72 ore sarà di nuovo in campo per il primo turno playoff. In mezzo, la sfida di questa sera contro la Carrarese, che obbliga il tecnico Alessio Dionisi a gestire forze e rotazioni con grande attenzione. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sarà infatti inevitabile fare turnover per evitare cali fisici in un momento cruciale della stagione.

Le prime notizie non sono incoraggianti sul fronte infermeria: Magnani non ce la fa, e la speranza è di recuperarlo per lo spareggio di sabato. Rientra invece Ceccaroni dopo la lussazione alla spalla, ma solo per accomodarsi in panchina.

Secondo quanto riferito da Vannini, le novità più significative sono attese a centrocampo, dove il Palermo potrebbe cambiare ben tre interpreti su quattro rispetto alla gara di venerdì. Sulle fasce spazio a Di Mariano e Lund, mentre Ranocchia è pronto a sostituire lo squalificato Blin. In dubbio anche Gomes, che è diffidato e potrebbe essere preservato.

Nel cuore del gioco tornerà Valerio Verre, che si muoverà tra le linee centrali e la trequarti, ma Dionisi sta già valutando sostituzioni programmate attorno all’ora di gioco per non sovraccaricare i titolari.

Una certezza invece è Joel Pohjanpalo, che nonostante le quattro gare senza gol, sarà ancora al centro dell’attacco. Dionisi ha rinnovato la fiducia nel bomber finlandese, chiedendo alla squadra maggiore assistenza nei suoi confronti:

«Fa sempre un lavoro utilissimo – ha spiegato l’allenatore in conferenza – e spesso è stato cinico nel concretizzare le occasioni. Dobbiamo però fargli arrivare più palloni in area».

Una richiesta chiara, che conferma l’importanza del numero 20 nel progetto offensivo rosanero e l’intenzione di metterlo nelle migliori condizioni possibili per ritrovare la via del gol proprio nel momento più delicato della stagione.