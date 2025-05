Corriere dello Sport: “Il Palermo chiede fiducia al Barbera”

Il Palermo ha lo sguardo rivolto alla sfida di questa sera contro la Carrarese, ma inevitabilmente pensa anche a sabato, quando si delineerà la griglia playoff. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero hanno ancora una concreta possibilità di chiudere al 5º o 6º posto, anche se il destino non è del tutto nelle proprie mani. I risultati di Juve Stabia e Catanzaro potrebbero infatti tagliare fuori i siciliani da un piazzamento più vantaggioso.

Ma c’è una certezza: a breve distanza li attende il primo turno dei playoff. Una gara secca, senza appello. «La matematica qualificazione alla post season non basta a svelenire l’atmosfera – scrive Vannini – che per una parte della tifoseria resta carica di contestazione». Anche ieri, infatti, nuovi striscioni sono apparsi nei pressi del Barbera, rivolti contro l’amministratore delegato Giovanni Gardini e l’allenatore Alessio Dionisi.

L’ambiente resta spaccato, ma almeno la pressione immediata sulla squadra si è alleggerita. Resta però il nodo più critico, che Vannini mette in evidenza sul Corriere dello Sport: «Attenzione che questa leggerezza non si trasformi in superficialità, come purtroppo è accaduto troppe volte nel corso della stagione». La Carrarese, salva e senza più obiettivi, potrebbe rappresentare una trappola pericolosa se affrontata con sufficienza.

Alla vigilia, è lo stesso Dionisi a suonare l’allarme: «Servirà la stessa determinazione vista col Frosinone. Non dobbiamo fare una partita sgonfia». Il tecnico spera che almeno in questo finale di stagione le parole pronunciate in conferenza trovino finalmente riscontro sul campo.

Il Corriere dello Sport, per voce di Vannini, sottolinea come tornare sul tema del rapporto difficile tra allenatore e tifoseria possa servire alla cronaca, ma non alla causa rosanero: il Palermo ha davanti a sé un obiettivo concreto e deve pensare solo a quello. «Il sesto posto – ricorda Vannini – garantirebbe il primo turno in casa, con due risultati su tre a disposizione».

Dionisi lo sa bene: «Abbiamo ancora delle possibilità, perché sprecarle? La contestazione? Succede da tanto, io cerco di isolarmi. La squadra è stata brava a non farsi travolgere, e dovrà esserlo anche stasera».

Infine, l’allenatore prende spunto dal messaggio postato dal capitano Brunori: «Il nostro slogan dev’essere stare tutti assieme. Solo così si raggiungono i risultati. Giocheremo contro una squadra intensa, che ha lo spirito della neopromossa. Complimenti alla Carrarese per la salvezza».