Fabio Lupo: «Il Palermo ha la spinta della piazza, ma conterà la condizione fisica»

È una Serie B che non smette mai di sorprendere, e in questa stagione il copione è ancora tutto da scrivere. Lo sa bene Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre di Palermo, Torino e Sampdoria, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, intervistato da Alessio Alaimo, ha offerto una panoramica lucida e appassionata sull’infuocato finale di stagione, tra lotta salvezza e corsa playoff.

«Quasi tutte le partite hanno un significato, la maggior parte delle squadre si gioca qualcosa. Mai come quest’anno c’è grande suspense», afferma Lupo, sottolineando l’equilibrio che regna sovrano nel torneo cadetto.

Sul fronte playoff, Lupo mette in fila le squadre più attrezzate e, tra queste, non manca il riferimento al Palermo:

«Lo Spezia ha fatto un grande campionato, la Cremonese ha un organico importante, il Palermo ha la spinta della piazza», spiega, lasciando intendere quanto possa essere determinante l’ambiente, soprattutto nei momenti chiave.

Ma l’ex dirigente rosanero non si limita all’aspetto ambientale: «La Juve Stabia ha dalla sua gioco e spensieratezza. I playoff saranno tutti da giocare. Conterà anche la condizione fisica». Un richiamo alla concretezza, che spesso fa la differenza nella fase a eliminazione diretta, dove entusiasmo e tattica devono essere accompagnati da gambe fresche e nervi saldi.

Lupo ha poi espresso il proprio rammarico per la stagione della Sampdoria, definendola «un’annata disgraziata», segnata da troppi cambi in panchina e nella dirigenza. Un esempio che mostra quanto la stabilità sia un valore chiave per costruire risultati.

Nel citare il Palermo, Lupo non lo fa mai per retorica: sa cosa significa lavorare in una piazza calda, passionale e, allo stesso tempo, esigente. La “spinta della piazza” a cui si riferisce può diventare un’arma decisiva, ma anche un peso se mal gestita. E con un clima teso come quello attuale – tra contestazioni e pressioni crescenti – è un fattore che può sia accendere che complicare il cammino playoff dei rosanero.