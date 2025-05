Palermo-Carrarese, inizia il match ma la Curva Nord esplode: duri striscioni contro la società e Dionisi

l clima al Renzo Barbera è rovente fin dal primo minuto. Mentre in campo prende il via la sfida decisiva tra Palermo e Carrarese, valida per l’ultima giornata della stagione regolare di Serie B, dagli spalti della Curva Nord si alza con forza il dissenso di una parte della tifoseria rosanero.

I sostenitori più caldi del Palermo hanno esposto una serie di striscioni di durissima contestazione rivolti alla società e, ancora una volta, al tecnico Alessio Dionisi.

Striscioni eloquenti: “Anche se fosse Serie A, che andiate via è la nostra priorità”

Il messaggio apparso sugli spalti non lascia spazio a interpretazioni. Tra i cori e gli applausi per la squadra, campeggia uno striscione lungo tutto il settore che recita:

“Anche se fosse Serie A, che andiate via è la nostra priorità”

Accanto a questo, un secondo messaggio ancora più diretto contro la gestione societaria:

“Programmazione e gestione fallimentare. Da Palermo ve ne dovete andare!”

La protesta non è circoscritta solo alla dirigenza: come già avvenuto nelle ultime settimane, anche l’allenatore Dionisi è nel mirino della Curva Nord, accusato di non aver dato una chiara identità di gioco alla squadra e di non aver inciso nei momenti decisivi della stagione.