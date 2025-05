Palermo-Carrarese 1-1, rosanero ottavi: sabato playoff in trasferta contro la Juve Stabia

Termina con un pareggio per 1-1 il match del “Renzo Barbera” tra Palermo e Carrarese, una sfida dal sapore amaro per i rosanero, accolti da un clima teso e carico di contestazione da parte della Curva Nord. A infiammare il pomeriggio è il gol degli ospiti al 16’, firmato da Shpendi con una splendida conclusione dalla distanza che si insacca sotto l’incrocio.

Il Palermo fatica a reagire, apparendo nervoso e poco incisivo, mentre la Carrarese tiene bene il campo e sfiora anche il raddoppio. Nella ripresa, la gara cambia volto al 55’, quando Guarino lascia i toscani in dieci per doppia ammonizione. Nonostante la superiorità numerica, la squadra di Dionisi continua a trovare difficoltà nel costruire occasioni nitide da gol.

Solo all’87’ arriva il pareggio grazie a Le Douaron, bravo a insaccare con un tiro lento ma efficace che sorprende Fiorillo. Un gol che evita la sconfitta ma non placa il malcontento dei tifosi, molti dei quali hanno abbandonato gli spalti prima del fischio finale in segno di protesta.

Il Palermo finisce il campionato all’ottavo posto. Sabato giocherà il primo turno playoff in casa della Juve Stabia alle 19.30. Termina l’ennesima stagione fallimentare. Ottavo posto, il minimo indispensabile per tenere ancora vive le speranze Serie A. Una Serie A che più che un sogno ad oggi sembra un’utopia.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90’+5′ – Triplice fischio, il Palermo pareggia contro la Carrarese e finisce il campionato all’ottavo posto.

90’+4′ – Anche sul finale gli errori continuano da parte dei rosanero.

90’+2′ – Pohjanpalo ad un passo dal gol del vantaggio.

90′ – Cinque i minuti di recupero.

87′ – GOOOL PALERMO! Le Douaron pareggia i conti calciando una palla che lentamente finisce alle spalle di Fiorillo.

85′ – Nervosismo in campo, viene fischiato fallo in attacco in favore della Carrarese e parte un mini parapiglia in area che porta all’ammonizione di Le Douaron e Illanes.

85′ – Ultimo cambio per Dionisi: Verra rileva Ranocchia.

83′ – Le Douaron viene atterrato e conquista un calcio di punizione. Alla battuta va Brunori che sferra un destro ma si infrange sulla barriera di avversari.

80′ – Intanto la contestazione della Curva Nord continua. Gli ultras lasciano gli spalti.

74′ – Cambio tra i rosanero: Pierozzi prende il posto di Diakitè.

72′ – Il Palermo in superiorità numerica prova a prevalere attaccando senza però trovare il colpo decisivo per pareggiare.

69′ – Calcio d’angolo per il Palermo: Ranocchia alla battuta la mette in mezzo, ma la palla viene spazzata fuori area.

68′ – Carrarese in attacco: Coppolaro viene servito in area, calcia ma finisce fuori.

63′ – Brividi per il Palermo: Ceccaroni dalla distanza lancia un siluro dando l’illusione di un eurogol, la palla invece è finita sull’esterno della rete.

62′ – Altro cambio per Dionisi, Lund lascia spazio a Di Francesco.

60′ – Doppio cambio per la Carraraese. Shpendi fuori, dentri Coppolaro. Cerri rileva Cherubini

59′ – Azione superba da parte di Diakitè che in area fa tunnel ad un avversario, recupera palla e calcia in porta, ma la palla finisce in angolo.

55′ – Carrarese in dieci uomini, Guarino atterra Le Douaron e si becca il doppio giallo. Calcio di punizione per il Palermo.

51′ – Il Palermo conquista un calcio di punizione: Brunori batte e calcia direttamente in porta. Il tiro viene ribattuto da Fiorillo e finisce tra i piedi di Di Mariano che da fuori area calcia ma l’iniziativa finisce alta sopra la porta.

48′ – Palermo in avanti, Lund mette in mezzo: Pohjanpalo prova una rovesciata ma manca la coordinazione.

47′ – La Carrarese trova il gol del raddoppio, ma l’assistente alza la bandierina.

46′ – Inizia la ripresa. Doppio cambio per Dionisi: Insigne e Nikolaou lasciano spazio a Le Douaron e Ceccaroni.

PRIMO TEMPO

45′ + 1′ – Termina il primo tempo.

45′ – Un minuto di recupero.

41′ – Palermo all’attacco, Brunori recupera palla ed entra in area, calcia ma anche in questo caso il portiere avversario intercetta.

39′ – La Carrarese ci prova ancora: Shpendi entra in area e calcia in porta, Audero incrocia i guantoni e la mette in angolo.

36′ – Il Palermo attacca in questa seconda parte di primo tempo con Pohjanpalo in pressione ma senza trovare mai lo squillo decisivo.

29′ Lund protagonista in questo primo tempo. Dopo aver innescato Brunori nell’occasione precedente, il terzino si fa trovare in area in occasione di un traversone di Pohjanpalo: il numero 3 calcia in porta ma il portiere la blocca.

26′ – Ghiottissima occasione da gol sprecata dal Palermo: Brunori parte in contropiede e una volta in area non si coordina bene e perde palla.

21′ – A battere è lo stesso numero 10 che prova a metterla in mezzo ma la palla viene ribattuta e finisce tra i piedi di Cherubini che parte in contropiede. Buon recupero da parte di Lund.

20′ – Il Palermo prova a reagire e si riversa in attacco. Ranocchia conquista un calcio di punizione.

16′ – La Carrarese sblocca il risultato: Shpendi dalla distanza calcia in porta e mette la palla sotto il sette. Applausi dal pubblico del Barbera per l’avversario.

14′ – Fallo di Nikolaou su Torregrossa, il difensore rosanero si becca un giallo.

10′ – Sono ancora gli ospiti ad attaccare: dalla destra Bouah mette in mezzo e trova Shpendi a calciare ma termina fuori.

5′ – Toscani pericolosi anche sugli sviluppi del corner. Shpendi di testa impensierisce ancora il portiere rosanero.

4′ – Carrarese pericolosa: Cherubini approfitta di uno svarione di Diakitè e calcia in porta, Audero smanaccia in angolo.

2′ – Il clima al Barbera è lo stesso visto contro il Frosinone: la curva nord sul piede di guerra contro Dionisi.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund (Dal 62′ Di Francesco), 4 Baniya, 7 Di Mariano, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia (Dall’83’ Verre), 11 Insigne (Dal 46′ Le Douaron), 19 Pohjanpalo, 23 Diakité, 43 Nikolaou (Dal 46′ Ceccaroni). A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 20 Henry, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. Allenatore: Dionisi.

CARRARESE: 98 Fiorillo, 3 Imperiale (C), 4 Illanes, 9 Cherubini, 13 Bouah, 17 Zuelli, 18 Schiavi, 19 Shpendi, 34 Guarino, 77 Belloni, 92 Torregrossa (Dal 53′ Finotto). A disposizione: 1 Bleve, 30 Ravaglia, 5 Melegoni, 6 Oliana, 10 Milanese, 20 Giovane, 21 Coppolaro, 28 Manzari, 32 Finotto, 47 Fontanarosa, 82 Capezzi, 90 Cerri. Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Perri (Roma 1).

AA1: Ricci (Firenze).

AA2: Pedone (Reggio Calabria).

IV UFFICIALE: Di Mario (Ciampino).

VAR: Nasca (Bari).

AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

MARCATORI: Shpendi al 16′, Le Douaron 85′

NOTE: ammoniti Nikolaou, Di Mariano. Espulso Guarino.