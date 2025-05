Brutta notizia per il Palermo: il difensore Dimitrios Nikolaou è stato ammonito per un fallo su Torregrossa durante la sfida contro la Carrarese. Essendo diffidato, il cartellino giallo costerà al centrale greco la squalifica per la prima gara dei playoff, in programma sabato prossimo. Una tegola per Dionisi, che dovrà rivedere la linea difensiva in un match da dentro o fuori.

