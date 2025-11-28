Palermo-Carrarese: i convocati di Calabro
In vista del match al “Barbera” di domani tra Palermo e Carrarese, con fischio di inizio in programma per le ore 19:30, l’allenatore dei toscani Antonio Calabro ha diramato la lista dei convocati per l’incontro. Ecco la lista dei convocati gialloblù per la gara:
PORTIERI
1 Bleve
99 Fiorillo
12 Garofani
CENTROCAMPISTI
7 Belloni
13 Bouah
10 Bozhanaj
11 Cicconi
70 Hasa
8 Melegoni
77 Parlanti
18 Schiavi
72 Zanon
17 Zuelli
DIFENSORI
37 Calabrese
4 Illanes
3 Imperiale
6 Oliana
5 Salamon
ATTACCANTI
9 Abiuso
30 Arena
28 Distefano
32 Finotto
21 Rubino
44 Sekulov
92 Torregrossa