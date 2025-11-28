Catanzaro, Aquilani: «L’Entella squadra affamata, dobbiamo essere pronti a tutto»

In vista del match di domani tra Catanzaro ed Entella, con fischio di inizio al “Ceravolo” alle ore 17.15, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei giallorossi Alberto Aquilani, analizzando le caratteristiche dell’avversario che andranno ad affrontare.

«L’ Entella è una squadra affamata – ha dichiarato il tecnico – che sta facendo un buon campionato e gioca libera mentalmente. Partite belle, sporche, pulite… dobbiamo essere pronti a tutto. Sappiamo che è uno spartiacque: se va bene, per noi diventa molto positivo; se va male, torniamo nel calderone»

Aquilani, è poi tornato a parlare dello scorso match contro il Pescara: «Abbiamo visto grandi miglioramenti, diversi giocatori hanno alzato il livello individuale. Però nel calcio non basta creare: bisogna sapersi difendere, e lì siamo mancati. Era un pareggio che abbiamo analizzato a fondo. Nella fase di non possesso ci sono stati errori evitabili, individuali e collettivi, e me ne assumo la responsabilità»

Infine, il tecnico avvisa: «In questo campionato non esistono squadre facili. Padova, Carrarese, Pescara… in casa abbiamo perso punti perché l’attenzione non è stata la stessa di quando affrontiamo le prime della classe. Ma non parlo di presunzione: parlo di intensità, di quella paura sana che ti fa fare qualcosa in più»